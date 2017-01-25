Расследование "панамских документов" приостановили

По словам генпрокурора страны, причиной приостановки расследования стала жалоба на действия следователей, которую подали в Конституционный суд Панамы. По мнению автора жалобы, участники расследования нарушают конституцию.

В генпрокуратуре Панамы не стали уточнять, кто именно пожаловался и как. По мнению заявителя, действия следствия противоречат панамской конституции. Расследование дела не будут вести, пока жалобу не рассмотрит Конституционный суд.

Стоит отметить, что об утечке миллионов конфиденциальных документов компании Mossack Fonseca стало известно в апреле прошлого года. В документах упоминаются 72 бывших и нынешних главы государств, а также чиновники, бизнесмены и деятели культуры.