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Расследование "панамских документов" приостановили

Расследование "панамских документов" приостановили

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. Власти Панамы приостановила расследование утечки документов местной юридической компании Mossack Fonseca, из которых следовало, что фирма помогала известным зарубежным политикам, предпринимателям и звездам создавать оффшорные счета и управлять ими, передает УНН со ссылкой на ВВС .

По словам генпрокурора страны, причиной приостановки расследования стала жалоба на действия следователей, которую подали в Конституционный суд Панамы. По мнению автора жалобы, участники расследования нарушают конституцию.

В генпрокуратуре Панамы не стали уточнять, кто именно пожаловался и как. По мнению заявителя, действия следствия противоречат панамской конституции. Расследование дела не будут вести, пока жалобу не рассмотрит Конституционный суд.

Стоит отметить, что об утечке миллионов конфиденциальных документов компании Mossack Fonseca стало известно в апреле прошлого года. В документах упоминаются 72 бывших и нынешних главы государств, а также чиновники, бизнесмены и деятели культуры.

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