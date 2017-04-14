Розшукуваного іноземця затримали в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Одесі затримали іноземця, який, перебуваючи в розшуку, легалізувався в Україні з підробленими документами та, можливо, причетний до діяльності незаконних військових формувань. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"Правоохоронцями виявлено іноземця, який перебував у розшуку, та, можливо, причетний до НЗФ (незаконних військових формувань - ред.)", - йдеться у повідомленні.
Офіцери оперативного підрозділу Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, спільно зі співробітниками Служби безпеки України, Національної поліції та Державної митної служби виявили в Одесі громадянина однієї з країн СНД, який, знаходячись в розшуку, легалізувався в Україні використовуючи чужі підроблені документи.
За оперативною інформацією правоохоронців, цей громадянин вже тривалий час незаконно перебував в Україні. В поле зору правоохоронців він потрапив, коли почав займатися виготовленням і розміщенням на інформресурсах продукції сепаратистської спрямованості. Крім того, його підозрюють у можливій причетності до терористичних угрупувань.
У результаті обшуку вилучено підроблений паспортний документ громадянина України на чужі установчі дані та підроблене посвідчення водія. Фіктивні документи правопорушник придбав на сході країни.
Чоловіку оголошено підозру, тривають подальші слідчі дії.
Як повідомляв УНН 25 березня, прикордонники затримали двох іноземців, яких розшукував Інтерпол.