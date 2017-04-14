Разыскиваемого иностранца задержали в Одессе

"Правоохранители обнаружили иностранца, который находился в розыске, и, возможно, причастен к НЗФ (незаконным военным формированиям - ред.)", - говорится в сообщении.

Офицеры оперативного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Государственной таможенной службы обнаружили в Одессе гражданина одной из стран СНГ, который, находясь в розыске, легализовался в Украине, используя чужие поддельные документы.

По оперативной информации правоохранителей, этот гражданин уже длительное время незаконно находился в Украине. В поле зрения правоохранителей он попал, когда начал заниматься изготовлением и размещением на информационных ресурсах сообщений сепаратистской направленности. Кроме того, его подозревают в возможной причастности к террористическим группировкам.

В результате обыска изъято поддельный паспортный документ гражданина Украины на чужие установочные данные и поддельное водительское удостоверение. Фиктивные документы правонарушитель приобрел на востоке страны.

Мужчине объявлено подозрение, продолжаются дальнейшие следственные действия.

Как сообщал УНН 25 марта, пограничники задержали двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом.