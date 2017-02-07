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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Розшукуваний злодій у Житомирі ховався від поліції у дивані

Київ • УНН

 • 9825 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Житомирі чоловік, який побив дружину, а також перебуває у розшуку, вирішив сховатись від правоохоронців у дивані. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції міста.

Розшукуваний злодій у Житомирі ховався від поліції у дивані

Патрульні отримали виклик про побиття жінки та її доньки. По прибуттю на місце двері їм відчинила сама потерпіла, яка почала переконувати, що синець під оком — це її власна провина. На прохання поговорити із її чоловіком, потерпіла відповіла, що його, мовляв, немає вдома. Втім поведінка жінки викликала підозри.

Її чоловіка патрульні все ж знайшли у іншій кімнаті, він переховувався у дивані. Добровільно покинути свій “сховок” чоловік навідріз відмовився, отож патрульним довелось його, у прямому сенсі слова, з дивану витягувати. Чоловік же в цей час активно пручався не бажаючи вилазити, чіплявся руками за металеві поручні та інші частини дивану. Коли ж його все таки витягли, виявилось, що “диванний злодій” перебуває у розшуку за крадіжку, чоловіка розшукують з 25 січня за вчинення крадіжки.

Затриманого доправили до ізолятора міськвідділу.

“Дзвінок. Дивлюсь у вічко й бачу поліцейського з кайданками. Попав, думаю, за мною прийшли, і почав ховатися, де тільки бачив”, — пояснив свою поведінку затриманий.

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