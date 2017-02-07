Разыскиваемый вор в Житомире прятался от полиции в диване

Патрульные получили вызов об избиении женщины и ее дочери. По прибытию на место дверь им открыла сама потерпевшая, которая стала убеждать, что синяк под глазом - это ее собственная вина. По просьбе поговорить с ее мужем, потерпевшая ответила, что его, мол, нет дома. Впрочем поведение женщины вызвало подозрения.

Ее мужа патрульные все же нашли в другой комнате, он скрывался в диване. Добровольно покинуть свой "тайник" человек наотрез отказался, так патрульным пришлось его в прямом смысле слова, с дивана вытаскивать. Мужчина же в это время активно сопротивлялся не желая вылезать, цеплялся руками за металлические поручни и другие части дивана. Когда же его все таки вытащили, оказалось, что "диванный вор" находится в розыске за кражу, мужчину разыскивают с 25 января за совершение кражи.

Задержанного доставили в изолятор горотдела.

"Звонок. Смотрю в глазок и вижу полицейского с наручниками. Попал, думаю, за мной пришли, и начал скрываться, где только видел ", - объяснил свое поведение задержанный.