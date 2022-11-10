Розширення оборонної підтримки України та продовження зернової угоди: Зеленський поговорив із Трюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський поговорив із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. За словами Глави держави, йшлося про оборонну підтримку України та зернову угоду, передає УНН.
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"Обговорили з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо оборонну підтримку України, можливості її розширення та важливість продовження зернової угоди. Розраховую на голос Канади у G20 та ООН на підтримку українських ініціатив", - написав Зеленський у Telegram.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про нову розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком - обговорили оборонну підтримку.