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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Розширення оборонної підтримки України та продовження зернової угоди: Зеленський поговорив із Трюдо

Розширення оборонної підтримки України та продовження зернової угоди: Зеленський поговорив із Трюдо

Київ • УНН

 • 253684 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський поговорив із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. За словами Глави держави, йшлося про оборонну підтримку України та зернову угоду, передає УНН.

Цитата

"Обговорили з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо оборонну підтримку України, можливості її розширення та важливість продовження зернової угоди. Розраховую на голос Канади у G20 та ООН на підтримку українських ініціатив", - написав Зеленський у Telegram.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нову розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком - обговорили оборонну підтримку.

Українські Національні Новини

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