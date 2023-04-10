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Розробник ChatGPT планує впровадити кроки проти заборони чат-бота в Італії

Розробник ChatGPT планує впровадити кроки проти заборони чат-бота в Італії

Київ • УНН

 • 323365 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У четвер розробник ChatGPT планує презентувати кроки щодо усунення побоювань, які призвели до заборони чат-бота в Італії на минулому тижні, передає УНН з посиланням на BBC.

Деталі

OpenAI відключив ChatGPT в Італії після того, як агенція Garante, на минулому тижні, тимчасово наклала обмеження на чат-бот та почала розслідування щодо порушення штучним інтелектом правил конфіденційності. Агентство звинуватило OpenAI у тому, що чат-бот не перевіряє вік користувачів і там відсутня будь-яка юридична підстава, яка виправдовує масовий збір та зберігання персональних даних.

У четвер Garante заявила, що не має наміру гальмувати розробку ШІ, але наголосила на важливвості дотримання правил, спрямованих на захист особистих даних громадян Італії та Європи.

За словами, на відеоконференції в середу, на якій був присутній генеральний директор Сем Альтман, OpenAI пообіцяла більш прозоро демонструвати, відбувається обробка даних користувача і перевірка віку.

Компанія заявила, що в четвер направить до Garante документ про кроки, які планують зробити щодо відповіді на її запити.

В управлінні даних заявили, що розглянуть пропозиції, які розробить компанія OpenAI.

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