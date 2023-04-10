Разработчик ChatGPT планирует предпринять шаги против запрета чат-бота в Италии

Детали

OpenAI отключил ChatGPT в Италии после того, как агентство Garante, на прошлой неделе, временно наложило ограничения на чат-бот и начало расследование о нарушении искусственным интеллектом правил конфиденциальности. Агентство обвинило OpenAI в том, что чат-бот не проверяет возраст пользователей и там отсутствует какое-либо юридическое основание, оправдывающее массовый сбор и хранение персональных данных.

В четверг Garante заявила, что не намерена тормозить разработку ИИ, но подчеркнула важность соблюдения правил, направленных на защиту личных данных граждан Италии и Европы.

По словам, на видеоконференции в среду, на которой присутствовал генеральный директор Сэм Альтман, OpenAI пообещала более прозрачно демонстрировать, как происходит обработка данных пользователя и проверка возраста.

Компания заявила, что в четверг направит в Garante документ о шагах, которые планируют предпринять по ответу на ее запросы.

В управлении данных заявили, что рассмотрят предложения, которые разработает компания OpenAI.

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