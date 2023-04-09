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Австралійський чиновник планує подати до суду на ChatGPT через неправдиву інформацію

Австралійський чиновник планує подати до суду на ChatGPT через неправдиву інформацію

Київ • УНН

 • 1156360 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Мер одного з міст Австралії заявив, що може подати позов до суду на ChatGPT через неправдиву інформацію, яку надає чат-бот про чоловіка, передає УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Брайан Худ, мер ради міста Хепберн-Шир, заявив, що чат-бот ChatGPT, який належить компанії OpenAI, неправдиво стверджував, що він був ув’язнений за хабарництво під час роботи в дочірній компанії національного банку Австралії.

Насправді Худ був тільки інформатором і ніколи не був звинувачений у злочині по цій справі. У 2005 році Худ був секретарем компанії Notes Printing Australia, дочірньої компанії Резервного банку Австралії.

Він розповів журналістам і чиновникам про хабарництво в організації, пов'язаній з бізнесом під назвою Securency, який частково належить банку.

У 2010 році поліція провела рейди в органах безпеки, що призвело до арештів і тюремних вироків по всьому світу.

Худ не був серед заарештованих і сказав, що був "нажаханий", побачивши, що ChatGPT розповідав людям. За інформацією, його адвокати надіслали звернення в OpenAI - це перший офіційний крок у справі про наклеп.

OpenAI має 28 днів, щоб відповісти на звернення про занепокоєння, після чого пан Худ зможе подати на компанію до суду відповідно до австралійського законодавства.

Якщо він подасть судовий позов, це буде перший випадок, коли OpenAI публічно зіткнеться з позовом про наклеп щодо вмісту, створеного ChatGPT.

Доповнення

З моменту старту роботи чат-бота, в листопаді 2022 року, ChatGPT встигли використати мільйони людей по всьому світу.

Він може відповідати на запитання природною, схожою на людську мову, а також може імітувати інші стилі письма, використовуючи Інтернет.

У своєму блозі про інструмент ChatGPT компанія OpenAI повідомляє, що обмеженням є те, що він "іноді пише правдоподібні, але неправильні чи безглузді відповіді".

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