Австралийский чиновник планирует подать в суд на ChatGPT из-за ложной информации

ukru
09:19 • 23750 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 53428 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 78207 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 111614 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 98848 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 121929 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 118715 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108266 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102253 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113195 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 75806 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 101750 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 110608 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 59522 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 71599 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 186930 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 217512 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 157682 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 163946 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 200139 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 101400 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 110404 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 126735 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 161986 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 168464 просмотра
Актуальное
Австралийский чиновник планирует подать в суд на ChatGPT из-за ложной информации

Австралийский чиновник планирует подать в суд на ChatGPT из-за ложной информации

Киев • УНН

 • 1156350 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Мэр одного из городов Австралии заявил, что может подать иск в суд на ChatGPT из-за ложной информации, которую предоставляет чат-бот о мужчине, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Брайан Худ, мэр совета города Хепберн-Шир, заявил, что чат-бот ChatGPT, принадлежащий компании OpenAI, ложно утверждал, что он был заключен в тюрьму за взяточничество во время работы в дочерней компании национального банка Австралии.

На самом деле Гуд был только информатором и никогда не был обвинен в преступлении по этому делу. В 2005 году Худ был секретарем компании Notes Printing Australia, дочерней компании Резервного банка Австралии.

Он рассказал журналистам и чиновникам о взяточничестве в организации, связанной с бизнесом под названием Securency, который частично принадлежит банку.

В 2010 году полиция провела рейды в органах безопасности, что привело к арестам и тюремным приговорам по всему миру.

Худ не был среди арестованных и сказал, что был "в ужасе", увидев, что ChatGPT рассказывал людям. По информации, его адвокаты направили обращение в OpenAI - это первый официальный шаг в деле о клевете.

У OpenAI есть 28 дней, чтобы ответить на обращение о беспокойстве, после чего Худ сможет подать на компанию в суд в соответствии с австралийским законодательством.

Если он подаст иск, это будет первый случай, когда OpenAI публично столкнется с иском о клевете в отношении контента, созданного ChatGPT.

Дополнение

С момента старта работы чат-бота, в ноябре 2022 года, ChatGPT успели использовать миллионы людей по всему миру.

Он может отвечать на вопросы на естественном, похожем на человеческий язык, а также может имитировать другие стили письма, используя Интернет.

В своем блоге об инструменте ChatGPT компания OpenAI сообщает, что ограничением является то, что он "иногда пишет правдоподобные, но неправильные или бессмысленные ответы".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы