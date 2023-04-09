Австралийский чиновник планирует подать в суд на ChatGPT из-за ложной информации

Детали

Брайан Худ, мэр совета города Хепберн-Шир, заявил, что чат-бот ChatGPT, принадлежащий компании OpenAI, ложно утверждал, что он был заключен в тюрьму за взяточничество во время работы в дочерней компании национального банка Австралии.

На самом деле Гуд был только информатором и никогда не был обвинен в преступлении по этому делу. В 2005 году Худ был секретарем компании Notes Printing Australia, дочерней компании Резервного банка Австралии.

Он рассказал журналистам и чиновникам о взяточничестве в организации, связанной с бизнесом под названием Securency, который частично принадлежит банку.

В 2010 году полиция провела рейды в органах безопасности, что привело к арестам и тюремным приговорам по всему миру.

Худ не был среди арестованных и сказал, что был "в ужасе", увидев, что ChatGPT рассказывал людям. По информации, его адвокаты направили обращение в OpenAI - это первый официальный шаг в деле о клевете.

У OpenAI есть 28 дней, чтобы ответить на обращение о беспокойстве, после чего Худ сможет подать на компанию в суд в соответствии с австралийским законодательством.

Если он подаст иск, это будет первый случай, когда OpenAI публично столкнется с иском о клевете в отношении контента, созданного ChatGPT.

Дополнение

С момента старта работы чат-бота, в ноябре 2022 года, ChatGPT успели использовать миллионы людей по всему миру.

Он может отвечать на вопросы на естественном, похожем на человеческий язык, а также может имитировать другие стили письма, используя Интернет.

В своем блоге об инструменте ChatGPT компания OpenAI сообщает, что ограничением является то, что он "иногда пишет правдоподобные, но неправильные или бессмысленные ответы".