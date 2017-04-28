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Розроблено план заходів з реалізації першого етапу нацстратегії щодо системи виховання дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Розроблено план заходів з реалізації першого етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.

Розроблено план заходів з реалізації першого етапу нацстратегії щодо системи виховання дітей

На виконання доручення Президента Петра Порошенка робоча група підготувала План заходів з реалізації першого етапу (2017-2018 років) Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей та підбила підсумки роботи. 31 березня Національною Радою Реформ була підтримана Стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки. Глава держави доручив Кабінету міністрів спільно з Уповноваженим з прав дитини Миколою Кулебою розробити і затвердити план її реалізації.

До складу робочої групи увійшли представники профільних міністерств, Уповноважений з прав дитини, представники інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій, які розробляли комплекс відповідних заходів впродовж місяця.

“Міжвідомча взаємодія була надзвичайно важлива під час розробки плану реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Адже дуже скоро міністерствам та громадським організаціям буде відведена конкретна роль з її запровадження. Дуже вдячний кожному учаснику робочої групи, що об’єднали зусилля і досвід, і взяли активну участь у розробці цього плану заходів” — сказав М.Кулеба.

Очікується, що вже найближчим часом Кабінет Міністрів затвердить Національну стратегію та План з реалізації її першого етапу та спільно з Уповноваженим Президента з прав дитини підготує пакет законопроектів, необхідних для її втілення в життя.

Як повідомляв УНН, М.Кулеба розповів, чому ситуація із жорстокістю підлітків в Україні вийшла з-під контролю.

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