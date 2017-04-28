Разработан план мероприятий для реализации первого этапа нацстратегии по системе воспитания детей

В исполнение поручения Президента Петра Порошенко рабочая группа подготовила План мероприятий по реализации первого этапа (2017-2018 гг.) Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей и подвела итоги работы. 31 марта Национальным Советом Реформ была поддержана Стратегия реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 годы. Глава государства поручил Кабинету министров совместно с Уполномоченным по правам ребенка Николаем Кулебой разработать и утвердить план ее реализации.

В состав рабочей группы вошли представители профильных министерств, Уполномоченный по правам ребенка, представители институтов гражданского общества и международных организаций, которые разрабатывали комплекс соответствующих мероприятий в течение месяца.

“Межведомственное взаимодействие было чрезвычайно важно при разработке плана реализации Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей. Ведь очень скоро министерствам и общественным организациям будет отведена конкретная роль с ее введения. Очень благодарен каждому участнику рабочей группы, которые объединили усилия и опыт, и приняли активное участие в разработке этого плана мероприятий”, — сказал Н.Кулеба.

Ожидается, что уже в ближайшее время Кабинет Министров утвердит Национальную стратегию и план по реализации ее первого этапа и совместно с Уполномоченным Президента по правам ребенка подготовит пакет законопроектов, необходимых для ее воплощения в жизнь.

Как сообщал УНН, Н.Кулеба рассказал, почему ситуация с жестокостью подростков в Украине вышла из-под контроля.