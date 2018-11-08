Розроблений за підтримки КМДА туристичний мобільний додаток отримав міжнародну відзнаку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Мобільний додаток Kyiv City Guide (Київський міський гід) отримав високу оцінку «highly commended» («наполегливо рекомендуємо») на церемонії вручення Міжнародної туристичної премії за 2018 рік у Лондоні, передає УНН з посиланням на офіційний портал Києва.
Як повідомив начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко, у номінації “Найбільш інноваційне використання технології у межах місця призначення” брали участь 6 проектів, і “золото” виборола компанія Google. Водночас мобільний додаток, розроблений за підтримки Управління туризму та промоцій КМДА, був схвалений журі і відзначений як високотехнологічний та сучасний продукт, рекомендований до використання.
“Участь у престижних туристичних конкурсах дозволяє Києву не тільки широко представити свої технологічні досягнення та креативні проекти, але і популяризувати нашу столицю як місто, привабливе і зручне для туристів”, — зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації Вячеслав Непоп.
“Київський міський гід” — це мобільна програма, яка допоможе відвідати найвідоміші місця Києва у зручний для туриста час. Додаток включає у себе як туристичні маршрути повного дня, так і тематичні маршрути, що тривають від 1 до 3 годин. Аудіосупровід від професійних гідів доступний двома мовами: українською та англійською.
Унікальною особливістю додатку є можливість створювати свій власний маршрут. Турист може робити знімки, ділитися ними з друзями, залишати коментарі, позначати на карті місця, відстежувати події у місті за допомогою календаря подій. Додаток працює також офлайн. Після поїздки можна використовувати цей додаток для виклику таксі.
На сьогодні мобільний додаток має вже 10 000 завантажень.