Разработан при поддержке КГГА туристический мобильное приложение получил международную награду
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Мобильное приложение Kyiv City Guide (Киевский городской гид) получил высокую оценку «highly commended» ( «настоятельно рекомендуем») на церемонии вручения Международной туристической премии за 2018 в Лондоне, передает УНН со ссылкой на официальный портал Киева.
Как сообщил начальник Управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко, в номинации "Наиболее инновационное использование технологии в рамках места назначения" участвовали 6 проектов, и "золото" завоевала компания Google. В то же время мобильное приложение, разработанный при поддержке Управления туризма и промоций КГГА, был одобрен жюри и отмечен как высокотехнологичный и современный продукт, рекомендуемый к использованию.
"Участие в престижных туристических конкурсах позволяет Киеву не только широко представить свои технологические достижения и креативные проекты, но и популяризировать нашу столицу как город, привлекательный и удобный для туристов", - отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп.
"Киевский городской гид" - это мобильная программа, которая поможет посетить самые известные места Киева в удобное для туриста время. Приложение включает в себя как туристические маршруты полного дня, так и тематические маршруты, которые проходят от 1 до 3:00. Звуковое от профессиональных гидов доступен на двух языках: украинском и английском.
Уникальной особенностью приложения является возможность создавать свой собственный маршрут. Турист может делать снимки, делиться ими с друзьями, оставлять комментарии, обозначать на карте места, отслеживать события в городе с помощью календаря событий. Приложение работает также режиме. После поездки можно использовать это приложение для вызова такси.
На сегодня мобильное приложение имеет уже 10 000 загрузок.