Розрахунки, які будуть використовувати Javelin, вже підготовлені - Наєв
Київ • УНН
КРАМАТОРСЬК-КИЇВ. 2 травня. УНН. Збройні сили України підготували протитанкові розрахунки, які будуть використовувати Javelin на території України. Про це під час брифінгу заявив командувач операції Об’єднаних сил Сергій Наєв, передає кореспондент УНН.
“Ще коли я був начальником штабу, першим заступником командувача сухопутних військ, я опікувався питанням, в тому числі підготовки зазначених (протитанкових - ред.) розрахунків. ЗСУ розпочали підготовку цих розрахунків заздалегідь до отримання Javelin. На території України”, — сказав С.Наєв, відповідаючи на запитання щодо підготовки протитанкових розрахунків з комплексами Javelin.
Як повідомляв УНН, 30 квітня Сполучені Штати Америки направили в Україну американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.