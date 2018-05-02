Расчеты, которые будут использовать Javelin, уже подготовлены - Наев

"Еще когда я был начальником штаба, первым заместителем командующего сухопутных войск, я занимался вопросом, в том числе подготовки указанных (противотанковых - ред.) расчетов. ВСУ начали подготовку этих расчетов заранее до получения Javelin. На территории Украины", - сказал С.Наев, отвечая на вопрос о подготовке противотанковых расчетов с комплексами Javelin.

Как сообщал УНН, 30 апреля США направили в Украину американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.