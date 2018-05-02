Расчеты, которые будут использовать Javelin, уже подготовлены - Наев
Киев • УНН
КРАМАТОРСК-КИЕВ. 2 мая. УНН. Вооруженные силы Украины подготовили противотанковые расчеты, которые будут использовать Javelin на территории Украины. Об этом во время брифинга заявил командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев, передает корреспондент УНН.
"Еще когда я был начальником штаба, первым заместителем командующего сухопутных войск, я занимался вопросом, в том числе подготовки указанных (противотанковых - ред.) расчетов. ВСУ начали подготовку этих расчетов заранее до получения Javelin. На территории Украины", - сказал С.Наев, отвечая на вопрос о подготовке противотанковых расчетов с комплексами Javelin.
Как сообщал УНН, 30 апреля США направили в Украину американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.