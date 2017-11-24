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Розрахунки Мінфіну: скільки коштує монополія на лотерейному ринку України

Розрахунки Мінфіну: скільки коштує монополія на лотерейному ринку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. За розрахунками міністерства фінансів, наступного року на лотерейному ринку України має залишитися лише два гравці. Один з них вже давно визначився – це наближений до влади оператор "Українські національні лотереї" (УНЛ). З другим ситуація інша – гравця Х не можуть назвати навіть сторожили ринку, хоча й не виключають, що він може фігурувати у документах Мінфіну лише формально, створюючи ілюзію конкуренції. Редакція УНН зібрала інформацію про те, що відбувається з вітчизняними лотереями та хто намагається викинути з ринку популярну "Лото-Забаву".

Все почалось декілька років тому, коли двох із трьох діючих операторів лотерей запроторили під санкції РНБО. До речі, підстав введення яких досі не може пояснити жоден із державних органів. Тим не менш, там опинилися одразу усі конкуренти оператора "УНЛ" – компанії "М.С.Л." та "Патріот".

Зважаючи на те, що всі три компанії працюють з просроченими ліцензіями та потребують нових, в Мінфіні вигадали, як, під приводом санкцій РНБО, видати ліцензію лише одному "улюбленцю" "УНЛ", а решту – позбавити можливості працювати. В травні поточного року відомство опублікувало нові ліцензійні умови, яким завідомо не відповідають "М.С.Л" та "Патріот". Замість них організовувати лотереї формально запропоновано державним банкам. 

Втім, планам Мінфіну зашкодили в АМКУ, Держказначействі та Нацбанку. Перші два відомства відмовились погоджувати ліцумови в такому вигляді, а НБУ заявив, що не дозволить банкам займатися ризикованою діяльністю та вже готує законодавчу заборону проводити їм лотереї.

Тобто, потенційним гравцем залишився лише "УНЛ", а це вже очевидна монополія. Тим часом в Мінфіні продовжують переконувати, що це не так, монополії начебто не буде, а гравців буде двоє, і вони повинні будуть на двох сплатити 352 тис. 400 грн в бюджет за свої ліцензії.

"Дохід від проведення лотерей розрахований наступним чином: 100 тис. грн (кількість розмірів місячного прожиткового мінімуму для працездатних осіб) помножити на 1 тис. 742 грн (розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи на місяць) і помножити на 2 (орієнтовна кількість ліцензіатів на 2018 рік) = 352 тис. 400 грн", - йдеться у повідомленні Мінфіну за підписом заступника міністра С.Марченко.

Є кілька версій навіщо Мінфіну стверджувати, що в наступному році ліцензію отримають два гравці. Джерела на лотерейному ринку вказують на найбільш ймовірну: розмови про другого гравця ведуться для прикриття спроби монополізувати ринок.

"Просто очікується, що окрім УНЛ на ринок ніхто більше не зможе просочитися, а банкам це просто не потрібно", - зазначив співрозмовник.

Виходить, єдиним лотерейним оператором в Україні може стати компанія УНЛ, звинувачена в організації азартних ігор та ухилянні від сплати податків. 

Експерти і ЗМІ вказують, що така лояльність до "УНЛ" пояснюється його покровителем - нардепом від БПП Олександром Третьяковим. 

Тож, монопольне становище може обійтися "УНЛ" всього за 176 тис. 200 грн або приблизно 6,5 тис. дол. (вартість однією ліцензії). Небагато, зважаючи на те, що "М.С.Л." у 2013 році лише податків до бюджету давав на рівні 300 млн грн на рік. Ще 20 млн грн, а це близько 2,5 млн дол. за курсом того часу, цей лотерейний оператор вклав у свій соціальний проект – будівництво льодової арени "Льодограй", де сьогодні тренуються як діти, так і дорослі, зокрема професійні збірні з хокею та фігурного катання.

Втім, поки Мінфін сподівається, що їх план ось – ось втілиться в життя, у Бюджетному комітеті ВР все ж таки побачили не узгодженість цифр і попросили Кабмін переглянути показники проекту бюджету на 2018 рік щодо надходжень від лотерейної діяльності.

 

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