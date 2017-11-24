Расчеты Минфина: сколько стоит монополия на лотерейном рынке Украины

ukru
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 75281 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 64317 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 71783 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 79546 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117341 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114948 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143560 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107375 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108803 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113349 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Четыре российских аэропорта приостановили работу из-за угрозы беспилотников: подробности

Четыре российских аэропорта приостановили работу из-за угрозы беспилотников: подробности

11 марта, 02:46 • 58902 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

11 марта, 04:46 • 117429 просмотра
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

11 марта, 05:39 • 104704 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 113994 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 39916 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 39916 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 113994 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 117336 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 121191 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 143556 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 105728 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 113138 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 114196 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 119684 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 206866 просмотра
Актуальное
Расчеты Минфина: сколько стоит монополия на лотерейном рынке Украины

Расчеты Минфина: сколько стоит монополия на лотерейном рынке Украины

Киев  •  УНН

 • 22932 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. По расчетам министерства финансов, в следующем году на лотерейном рынке Украины должно остаться только два игрока. Один из них уже давно определился - это приближенный к власти оператор "Украинские национальные лотереи" (УНЛ). Со вторым ситуация другая - игрока Х не могут назвать даже сторожилы рынка, хотя и не исключают, что он может фигурировать в документах Минфина лишь формально, создавая иллюзию конкуренции. Редакция УНН собрала информацию о том, что происходит с отечественными лотереями и кто пытаются выбросить с рынка популярную "Лото-Забаву".

Все началось несколько лет назад, когда двоих из трех действующих операторов лотерей посадили под санкции СНБО. Кстати, оснований введение которых до сих пор не может объяснить ни один из государственных органов. Тем не менее, там оказались сразу все конкуренты оператора "УНЛ" - компании "М.С.Л." и "Патриот".

Несмотря на то, что все три компании работают с просроченными лицензиями и требуют новых, в Минфине придумали, как под предлогом санкций СНБО, выдать лицензию лишь одному "любимцу" "УНЛ", а остальных - лишить возможности работать. В мае текущего года ведомство опубликовало новые лицензионные условия, которым заведомо не соответствуют "М.С.Л" и "Патриот". Вместо них организовывать лотереи формально предложено государственным банкам.

Впрочем, планам Минфина помешали в АМКУ, Госказначействе и Нацбанке. Первые два ведомства отказались согласовать лицусловия в таком виде, а НБУ заявил, что не позволит банкам заниматься рискованной деятельностью и уже готовит законодательный запрет проводить им лотереи.

То есть, потенциальным игроком остался только "УНЛ", а это уже очевидная монополия. Между тем в Минфине продолжают убеждать, что это не так, монополии вроде не будет, а игроков будет двое, и они должны будут на двух оплатить 352 тыс. 400 грн в бюджет за свои лицензии.

"Доход от проведения лотерей рассчитан следующим образом: 100 тыс. грн (количество размеров месячного прожиточного минимума для трудоспособных лиц) умножить на 1 тыс. 742 грн (размер прожиточного минимума для трудоспособного человека в месяц) и умножить на 2 (ориентировочное количество лицензиатов на 2018 год) = 352 тыс. 400 грн", - говорится в сообщении Минфина за подписью заместителя министра С.Марченко.

Есть несколько версий зачем Минфину утверждать, что в следующем году лицензию получат два игрока. Источники на лотерейном рынке указывают на наиболее вероятную: разговоры о втором игрока ведутся для прикрытия попытки монополизировать рынок.

"Просто ожидается, что кроме УНЛ на рынок никто больше не сможет пропитаться, а банкам это просто не нужно", - отметил собеседник.

Получается, единственным лотерейным оператором в Украине может стать компания УНЛ, обвиненная в организации азартных игр и уклонении от уплаты налогов.

Эксперты и СМИ указывают, что такая лояльность к "УНЛ" объясняется его покровителем - нардепом от БПП Александром Третьяковым.

Поэтому, монопольное положение может обойтись "УНЛ" всего за 176 тыс. 200 грн или примерно 6,5 тыс. долл. (стоимость одной лицензии). Немного, несмотря на то, что "М.С.Л." в 2013 году только налогов в бюджет давал на уровне 300 млн грн в год. Еще 20 млн грн, а это около 2,5 млн долл. по курсу того времени, этот лотерейный оператор вложил в свой социальный проект - строительство ледовой арены "Льодограй", где сегодня тренируются как дети, так и взрослые, в том числе профессиональные сборные по хоккею и фигурному катанию.

Впрочем, пока Минфин надеется, что их план вот - вот воплотится в жизнь, в Бюджетном комитете ВР все же увидели не согласованность цифр и попросили Кабмин пересмотреть показатели проекта бюджета на 2018 год по поступлениям от лотерейной деятельности.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы