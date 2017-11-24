Расчеты Минфина: сколько стоит монополия на лотерейном рынке Украины

Все началось несколько лет назад, когда двоих из трех действующих операторов лотерей посадили под санкции СНБО. Кстати, оснований введение которых до сих пор не может объяснить ни один из государственных органов. Тем не менее, там оказались сразу все конкуренты оператора "УНЛ" - компании "М.С.Л." и "Патриот".

Несмотря на то, что все три компании работают с просроченными лицензиями и требуют новых, в Минфине придумали, как под предлогом санкций СНБО, выдать лицензию лишь одному "любимцу" "УНЛ", а остальных - лишить возможности работать. В мае текущего года ведомство опубликовало новые лицензионные условия, которым заведомо не соответствуют "М.С.Л" и "Патриот". Вместо них организовывать лотереи формально предложено государственным банкам.

Впрочем, планам Минфина помешали в АМКУ, Госказначействе и Нацбанке. Первые два ведомства отказались согласовать лицусловия в таком виде, а НБУ заявил, что не позволит банкам заниматься рискованной деятельностью и уже готовит законодательный запрет проводить им лотереи.

То есть, потенциальным игроком остался только "УНЛ", а это уже очевидная монополия. Между тем в Минфине продолжают убеждать, что это не так, монополии вроде не будет, а игроков будет двое, и они должны будут на двух оплатить 352 тыс. 400 грн в бюджет за свои лицензии.

"Доход от проведения лотерей рассчитан следующим образом: 100 тыс. грн (количество размеров месячного прожиточного минимума для трудоспособных лиц) умножить на 1 тыс. 742 грн (размер прожиточного минимума для трудоспособного человека в месяц) и умножить на 2 (ориентировочное количество лицензиатов на 2018 год) = 352 тыс. 400 грн", - говорится в сообщении Минфина за подписью заместителя министра С.Марченко.

Есть несколько версий зачем Минфину утверждать, что в следующем году лицензию получат два игрока. Источники на лотерейном рынке указывают на наиболее вероятную: разговоры о втором игрока ведутся для прикрытия попытки монополизировать рынок.

"Просто ожидается, что кроме УНЛ на рынок никто больше не сможет пропитаться, а банкам это просто не нужно", - отметил собеседник.

Получается, единственным лотерейным оператором в Украине может стать компания УНЛ, обвиненная в организации азартных игр и уклонении от уплаты налогов.

Эксперты и СМИ указывают, что такая лояльность к "УНЛ" объясняется его покровителем - нардепом от БПП Александром Третьяковым.

Поэтому, монопольное положение может обойтись "УНЛ" всего за 176 тыс. 200 грн или примерно 6,5 тыс. долл. (стоимость одной лицензии). Немного, несмотря на то, что "М.С.Л." в 2013 году только налогов в бюджет давал на уровне 300 млн грн в год. Еще 20 млн грн, а это около 2,5 млн долл. по курсу того времени, этот лотерейный оператор вложил в свой социальный проект - строительство ледовой арены "Льодограй", где сегодня тренируются как дети, так и взрослые, в том числе профессиональные сборные по хоккею и фигурному катанию.

Впрочем, пока Минфин надеется, что их план вот - вот воплотится в жизнь, в Бюджетном комитете ВР все же увидели не согласованность цифр и попросили Кабмин пересмотреть показатели проекта бюджета на 2018 год по поступлениям от лотерейной деятельности.