Розпочинається фінальний етап операції з підняття Delfi - Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Завершилися всі випробування щодо танкера Delfi, його екологічний стан у нормі. Розпочинається фінальний етап операції з підняття. Про це написав у Telegram-каналі міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
"Розпочинаємо фінальний етап операції з підняття та відбуксирування затонулого танкеру Delfi. Усі випробування завершені, екологічний стан - у нормі, і повна готовність до завершальної операції", - написав Криклій.
За його словами, завершальна операція включає наступне:
▪️ відкатка води з танків, куди вона була подана спеціально для забезпечення сталого стану на ґрунті (були високі хвилі та вітер на днях);
▪️ випробування водотічності;
▪️ переміщення на глибину;
▪️ заведення тросів та пристроїв для обов’язки танкеру між баржею ДМ та плавкраном "Атлас-4";
▪️ переконання у можливості переходу з акваторії та власне перехід.
Нагадаємо, в кінці липня держава позбавила права судновласника Delfi займатися його підняттям через попередні незграбні спроби. У серпні АМПУ був оголошений конкурс на підняття танкера. Разом з тим, свою безкоштовну допомогу державі запропонували дві компанії - "Трансшип" і "Бруклін-Київ", які підняли Delfi 26 серпня.