Розпочинається фінальний етап операції з підняття Delfi - Криклій

"Розпочинаємо фінальний етап операції з підняття та відбуксирування затонулого танкеру Delfi. Усі випробування завершені, екологічний стан - у нормі, і повна готовність до завершальної операції", - написав Криклій.

За його словами, завершальна операція включає наступне:

▪️ відкатка води з танків, куди вона була подана спеціально для забезпечення сталого стану на ґрунті (були високі хвилі та вітер на днях);

▪️ випробування водотічності;

▪️ переміщення на глибину;

▪️ заведення тросів та пристроїв для обов’язки танкеру між баржею ДМ та плавкраном "Атлас-4";

▪️ переконання у можливості переходу з акваторії та власне перехід.

Нагадаємо, в кінці липня держава позбавила права судновласника Delfi займатися його підняттям через попередні незграбні спроби. У серпні АМПУ був оголошений конкурс на підняття танкера. Разом з тим, свою безкоштовну допомогу державі запропонували дві компанії - "Трансшип" і "Бруклін-Київ", які підняли Delfi 26 серпня.