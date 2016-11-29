Розпочався суд по обранню запобіжного заходу директору нічного клубу у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Розпочався суд у Львові, на якому оберуть запобіжний захід директору нічного клубу "МІ100", у якому сталась пожежа. Про це повідомила УНН начальник відділу комунікації ГУНП у Львівській області Світлана Добровольська.
Засідання проходить у Франківському районному суді Львова.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, вночі 27 листопада у львівському клубі сталася пожежа. Сьогодні вночі у лікарні помер чоловік, який обгорів у нічному клубі. До цього повідомлялось, що дев'ять осіб досі перебувало у лікарні після пожежі станом на 6 год. 29 листопада.