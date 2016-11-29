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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Начался суд по избранию меры пресечения директору ночного клуба во Львове

Киев • УНН

 • 8949 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Начался суд во Львове, на котором изберут меру пресечения директору ночного клуба "МІ100", в котором произошел пожар. Об этом сообщила УНН начальник отдела коммуникации ГУНП во Львовской области Светлана Добровольская.

Начался суд по избранию меры пресечения директору ночного клуба во Львове

Заседание проходит во Франковском районном суде Львова.

Напомним, как сообщал УНН, ночью 27 ноября во львовском клубе произошел пожар. Сегодня ночью в больнице умер мужчина, который обгорел в ночном клубе. До этого сообщалось, что девять человек до сих пор находились в больнице после пожара по состоянию на 6 часов 29 ноября.

Украинские Национальные Новости

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