Начался суд по избранию меры пресечения директору ночного клуба во Львове

Заседание проходит во Франковском районном суде Львова.

Напомним, как сообщал УНН, ночью 27 ноября во львовском клубе произошел пожар. Сегодня ночью в больнице умер мужчина, который обгорел в ночном клубе. До этого сообщалось, что девять человек до сих пор находились в больнице после пожара по состоянию на 6 часов 29 ноября.