Розпочався додатковий прийом на навчання до військових вишів

"У період з 5 по 14 серпня 2019 року проводитиметься додатковий прийом на навчання до: Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м.Львів) за (12 спеціальностями –ред.)", - йдеться в повідомленні.

Також, проводитиметься додатковий прийом на навчання до відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету "Одеська морська академія" за 4 спеціальностями.

Окрім того, зазначається, що інші вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти тактичного рівня у визначений термін за необхідності здійснюватимуть заходи щодо додаткового набору за окремими спеціальностями підготовки, перелік яких розміщено на сайтах зазначених закладів.

Нагадаємо, стало відомо, скільки дівчат вступило до військового ліцею Богуна.