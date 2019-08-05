Розпочався додатковий прийом на навчання до військових вишів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У період з 5 по 14 серпня цього року проводитиметься додатковий прийом на навчання до військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти тактичного рівня. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформаційний портал "Північ".
"У період з 5 по 14 серпня 2019 року проводитиметься додатковий прийом на навчання до: Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м.Львів) за (12 спеціальностями –ред.)", - йдеться в повідомленні.
Також, проводитиметься додатковий прийом на навчання до відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету "Одеська морська академія" за 4 спеціальностями.
Окрім того, зазначається, що інші вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти тактичного рівня у визначений термін за необхідності здійснюватимуть заходи щодо додаткового набору за окремими спеціальностями підготовки, перелік яких розміщено на сайтах зазначених закладів.
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