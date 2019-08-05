Начался дополнительный прием на обучение в военные вузы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В период с 5 по 14 августа этого года будет проводиться дополнительный прием на обучение в военных учебных заведений и военных учебных подразделениях высших учебных заведений тактического уровня. Об этом сообщает со ссылкой на информационный портал "Север".
"В период с 5 по 14 августа 2019 года будет проводиться дополнительный прием на обучение до Военного колледжа сержантского состава Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львов) по (12 специальностям ред.)", - говорится в сообщении.
Также будет проводиться дополнительный прием на обучение в отделение военной подготовки мореходный колледж технического флота Национального университета "Одесская морская академия" по 4 специальностям.
Кроме того, отмечается, что другие высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений тактического уровня в определенный срок при необходимости осуществлять меры по дополнительному набору по отдельным специальностям подготовки, перечень которых размещен на сайтах указанных учреждений.
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