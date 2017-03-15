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Розпочалось екстренне засідання РНБО

Розпочалось екстренне засідання РНБО

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Розпочалось екстренне засідання Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомив прес-секретар Президента України Святослав Цеголко у Twitter, передає УНН.

“Почалося екстренне засідання РНБО”, — повідомив С.Цеголко.

За його словами, Президент України на засіданні РНБО заявив, що “наша мета — відновлення суверенітету України”.

Як повідомляв УНН, 15 березня РНБО планує розглянути питання щодо російського “Сбербанку”.

Нагадаємо, раніше А.Аваков закликав Національний банк України припинити роботу в Україні “Сбербанку”.

Також нагадаємо, “Сбербанк Росії” заявив про готовність обслуговувати клієнтів з паспортами “ДНР/ЛНР”.

Почалося екстренне засідання РНБО

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 15 марта 2017 г.

Наша мета - відновлення суверенітету України. Президент на РНБО

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 15 марта 2017 г.

Українські Національні Новини

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