Розпочалось екстренне засідання РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Розпочалось екстренне засідання Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомив прес-секретар Президента України Святослав Цеголко у Twitter, передає УНН.
“Почалося екстренне засідання РНБО”, — повідомив С.Цеголко.
За його словами, Президент України на засіданні РНБО заявив, що “наша мета — відновлення суверенітету України”.
Як повідомляв УНН, 15 березня РНБО планує розглянути питання щодо російського “Сбербанку”.
Нагадаємо, раніше А.Аваков закликав Національний банк України припинити роботу в Україні “Сбербанку”.
Також нагадаємо, “Сбербанк Росії” заявив про готовність обслуговувати клієнтів з паспортами “ДНР/ЛНР”.
Почалося екстренне засідання РНБО— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 15 марта 2017 г.
Наша мета - відновлення суверенітету України. Президент на РНБО— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 15 марта 2017 г.