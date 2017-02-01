Розпочалися переговори про "режиму тиші" на Донбасі на завтра - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Зараз ведуться переговори про режим тиші на завтра. Яким чином це вийде, поки не знаємо. Про це в ефірі "5 каналу" повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
"Зараз ведуться переговори про режим тиші на завтра. Яким чином це вийде, поки не знаємо. Хоча з тієї сторони на даний момент без води половина Донецька, Макіївка та Ясинувата. Я думаю, якщо хоч трохи росіяни дбають про людей, яким вони нав'язують "русский мир", то завтра дадуть режим тиші, і Авдіївка буде із теплом", – сказав П.Жебрівський.
За його словами, сьогодні люди мають у помешканнях від 10 до 15 градусів, у залежності, хто як утеплив свої помешкання.
"Вода самопливом підіймалася до четвертого поверху, а на вечір самоплив зупинився. Але завтра зранку ми качнемо воду для людей, щоб вони запаслися водою. У нас таких подач може бути три – є резерв. Дуже сподіваємося, що завтра поновимо режим тиші і відновимо водопостачання для Авдіївки", - зазначив П.Жебрівський.
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