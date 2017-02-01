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Розпочалися переговори про "режиму тиші" на Донбасі на завтра - П.Жебрівський

Розпочалися переговори про "режиму тиші" на Донбасі на завтра - П.Жебрівський

Київ • УНН

 • 10606 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Зараз ведуться переговори про режим тиші на завтра. Яким чином це вийде, поки не знаємо. Про це в ефірі "5 каналу" повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.

"Зараз ведуться переговори про режим тиші на завтра. Яким чином це вийде, поки не знаємо. Хоча з тієї сторони на даний момент без води половина Донецька, Макіївка та Ясинувата. Я думаю, якщо хоч трохи росіяни дбають про людей, яким вони нав'язують "русский мир", то завтра дадуть режим тиші, і Авдіївка буде із теплом", – сказав П.Жебрівський.

За його словами, сьогодні люди мають у помешканнях від 10 до 15 градусів, у залежності, хто як утеплив свої помешкання.

"Вода самопливом підіймалася до четвертого поверху, а на вечір самоплив зупинився. Але завтра зранку ми качнемо воду для людей, щоб вони запаслися водою. У нас таких подач може бути три – є резерв. Дуже сподіваємося, що завтра поновимо режим тиші і відновимо водопостачання для Авдіївки", - зазначив П.Жебрівський.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці.

Бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці 1 лютого, однак згодом електромонтажників обстріляли.

Поліція повідомила про одного загиблого і сім поранених з початку загострення в Авдіївці.

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