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Начались переговоры о "режиме тишины" на Донбассе на завтра - П.Жебривский

Начались переговоры о "режиме тишины" на Донбассе на завтра - П.Жебривский

Киев • УНН

 • 10605 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сейчас ведутся переговоры о режиме тишины на завтра. Каким образом это получится, пока не знаем. Об этом в эфире "5 канала" сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.

"Сейчас ведутся переговоры о режиме тишины на завтра. Как это получится, пока не знаем. Хотя с той стороны на данный момент без воды половина Донецка, Макеевка и Ясиноватая. Я думаю, если хоть немного россияне заботятся о людях, которым они навязывают "русский мир", то завтра дадут режим тишины, и Авдеевка будет с теплом", - сказал П.Жебривский.

По его словам, сегодня люди имеют в помещениях от 10 до 15 градусов, в зависимости, кто как утеплил свои дома.

"Вода самотеком поднималась до четвертого этажа, а на вечер самотек остановился. Но завтра утром мы качнем воду для людей, чтобы они запаслись водой. У нас таких подач может быть три - есть резерв. Очень надеемся, что завтра возобновим режим тишины и восстановим водоснабжение для Авдеевки", - отметил П.Жебривский.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕ, ПАСЕ, НАТО. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.

Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.

Полиция сообщила об одном погибшем и семи раненых с начала обострения в Авдеевке.

Украинские Национальные Новости

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