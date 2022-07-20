Розпочалася четверта зустріч Контактної групи з оборони України "Рамштайн-4"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Четверте засідання Контактної групи з оборони України "Рамштайн-4" розпочалося та відбувається онлайн. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міноборони США у Twitter.
Деталі
На зустрічі вже виступив міністр оборони США Ллойд Остін.
Доповнення
Формат Контактної групи з оборони України було ініційовано у квітні США. Перша зустріч відбулася у німецькому Рамштайні наприкінці квітня.
Друга зустріч відбулася у віртуальному форматі 23 травня. 15 червня у Брюсселі пройшло третє засідання групи.