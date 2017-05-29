Е.Макрон і В.Путін зустрілись у Версалі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін проводять зустріч у Версалі. Про це повідомляє прес-служба Кремля.
"У Версальському палаці проходить зустріч Володимира Путіна з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном", - йдеться в повідомленні.
Про прибуття В.Путіна до Версальського палацу йдеться у Twitter президента Франції.
Як повідомляв УНН, за словами політолога, В.Путін під час зустрічі у Версалі переконуватиме, що він не ворог Е.Макрону.
Dialogue et exigence. Arrivée de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie au @CVersailles. pic.twitter.com/eCTQQgtzP5— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 29 мая 2017 г.