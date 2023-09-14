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Розпалював релігійну ворожнечу між віруючими – на Буковині судитимуть митрополита УПЦ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Прокурами до суду скеровано обвинувальний акт стосовно настоятеля чоловічого монастиря у Чернівецькій області, передає УНН з посиланням на орган обвинувачення.

Деталі

Прокурори Чернівецької окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно настоятеля чоловічого монастиря УПЦ за фактом порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань (ч. 1 ст. 161 КК України).

За даними слідства, у виступах священнослужителя містились повідомлення, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі між віруючими УПЦ та ПЦУ, образу почуттів віруючих ПЦУ через їхні релігійні переконання.

Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичною експертизою.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБ України у Чернівецькій області.

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