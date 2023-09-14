Разжигал религиозную вражду между верующими - на Буковине будут судить митрополита УПЦ

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Прокурорами в суд направлен обвинительный акт в отношении настоятеля мужского монастыря в Черновицкой области, передает УНН с ссылкой на орган обвинения.

Детали

Прокуроры Черновицкой окружной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении настоятеля мужского монастыря УПЦ по факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений (ч. 1 ст. 161 УК Украины).

По данным следствия, в выступлениях священнослужителя содержались сообщения, направленные на разжигание религиозной вражды между верующими УПЦ и ПЦУ, оскорбление чувств верующих ПЦУ из-за их религиозных убеждений.

Соответствующие выводы подтверждены судебно-лингвистической экспертизой.

Досудебное расследование в указанном производстве осуществляли следователи Черновицкого районного управления полиции ГУНП в Черновицкой области при оперативном сопровождении Управления СБ Украины в Черновицкой области.

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