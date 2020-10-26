"Розмова з міністром": у Кабміні анонсували новий формат взаємодії

“Започатковуємо новий формат інтерактивного спілкування з міністрами та іншими високопосадовцями Кабміну. Мета проекту — налагодити ще більш відкриту публічну комунікацію з урядовцями, інформувати суспільство про поточний стан реалізації державної політики у різних сферах життєдіяльності країни, а також сприяти тіснішій взаємодії між виконавчою та законодавчою гілками влади”, — написав Василь Мокан.

Він зазначив, що протягом 30-хвилинного діалогу в рамках проекту буде говорити з міністрами та іншими посадовими особами центральних органів виконавчої влади про пріоритети в їхній діяльності та законодавчі ініціативи на найближчий рік, озвучать актуальні запитання від народних депутатів, експертів та активних громадян.

“Мій перший гість — міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт”, — додав Мокан.

Нагадаємо, уряд схвалив План дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання.