"Разговор с министром": в Кабмине анонсировали новый формат взаимодействия

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 58416 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 83491 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103133 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122249 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 99814 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101014 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103583 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101798 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Разговор с министром": в Кабмине анонсировали новый формат взаимодействия

"Разговор с министром": в Кабмине анонсировали новый формат взаимодействия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. В Украине начинают новый формат интерактивного общения с министрами и другими высокопоставленными Кабмина для налаживания коммуникации. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

“Начинает новый формат интерактивного общения с министрами и другими высокопоставленными Кабмина. Цель проекта — наладить еще более открытую публичную коммуникацию с чиновниками, информировать общество о текущем состоянии реализации государственной политики в различных сферах жизнедеятельности страны, а также способствовать более тесному взаимодействию между исполнительной и законодательной ветвями власти”, — написал Василий Мокан.

Он отметил, что в 30-минутном диалоге в рамках проекта будет говорить с министрами и другими должностными лицами центральных органов исполнительной власти о приоритетах в их деятельности и законодательных инициативах на ближайший год, озвучат актуальные вопросы от народных депутатов, экспертов и активных граждан.

“Мой первый гость — министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт”, — добавил Мокан.

Напомним, правительство одобрило План действий по реализации Стратегии национально-патриотического воспитания.

Украинские Национальные Новости

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