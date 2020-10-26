"Разговор с министром": в Кабмине анонсировали новый формат взаимодействия

“Начинает новый формат интерактивного общения с министрами и другими высокопоставленными Кабмина. Цель проекта — наладить еще более открытую публичную коммуникацию с чиновниками, информировать общество о текущем состоянии реализации государственной политики в различных сферах жизнедеятельности страны, а также способствовать более тесному взаимодействию между исполнительной и законодательной ветвями власти”, — написал Василий Мокан.

Он отметил, что в 30-минутном диалоге в рамках проекта будет говорить с министрами и другими должностными лицами центральных органов исполнительной власти о приоритетах в их деятельности и законодательных инициативах на ближайший год, озвучат актуальные вопросы от народных депутатов, экспертов и активных граждан.

“Мой первый гость — министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт”, — добавил Мокан.

Напомним, правительство одобрило План действий по реализации Стратегии национально-патриотического воспитания.