Розмір застави у 300 млн грн ґрунтується на сумі збитків і матеріальному стані М.Мартиненка - САП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Розмір застави у 300 млн грн для колишнього народного депутата Миколи Мартиненка ґрунтується на завданих ним збитках і матеріальному стані його родини. Про це журналістам після судового засідання заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Перов, передає кореспондент УНН.
"Ми очікуємо наступного судового засідання з розгляду цього відводу і далі продовження слухання клопотання про обрання запобіжного заходу", - сказав А.Перов.
Він зазначив, що відвід слідчого судді Олександра Бобровника є необґрунтованим.
"Тільки почалося засідання, тільки зайшов суддя, як можна говорити про його упередженість", - сказав А.Перов.
Він зазначив, що сторона захисту має право на заяву про відвід і вона повинна бути розглянута іншим суддею, якого призначить автоматизована система.
Крім того він додав, що розмір застави у 300 млн грн ґрунтується на сумі збитків і матеріальному стані М.Мартиненка.
"Тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 300 млн грн",- сказав А.Перов, відповідаючи на запитання, який запобіжний захід вимагає САП для М.Мартиненка.
За його словами, сума застави обґрунтовується сумою завданих збитків діями підозрюваного і матеріальним станом М.Мартиненка і його родини.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка.
Пізніше у НАБУ повідомили, що М.Мартиненку інкримінують створення злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.