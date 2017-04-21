Размер залога в 300 млн грн основывается на сумме убытков и материальном состоянии Н.Мартыненко - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Размер залога в 300 млн грн для бывшего народного депутата Николая Мартыненко основывается на нанесенных им убытках и материальном состоянии его семьи. Об этом журналистам после судебного заседания заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов, передает корреспондент УНН.
"Мы ожидаем следующего судебного заседания по рассмотрению этого отвода и дальнейшего продолжения слушания ходатайства об избрании меры пресечения", - сказал А.Перов.
Он отметил, что отвод следственного судьи Александра Бобровника является необоснованным.
"Только началось заседание, только зашел судья, как можно говорить о его предвзятости", - сказал А.Перов.
Он отметил, что сторона защиты имеет право на заявление об отводе и она должна быть рассмотрена другим судьей, которого назначит автоматизированная система.
Кроме того, он добавил, что размер залога в 300 млн грн основывается на сумме убытков и материальном состоянии Н.Мартыненко.
"Содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 млн грн", - сказал А.Перов, отвечая на вопрос, какую меру пресечения требует САП для Н.Мартыненко.
Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко.
Позже в НАБУ сообщили, что Мартыненко инкриминируют создание преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).
По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17280000 долл.