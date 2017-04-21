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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31554 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98832 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150718 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114201 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115053 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111655 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Размер залога в 300 млн грн основывается на сумме убытков и материальном состоянии Н.Мартыненко - САП

Размер залога в 300 млн грн основывается на сумме убытков и материальном состоянии Н.Мартыненко - САП

Киев  •  УНН

 • 13771 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Размер залога в 300 млн грн для бывшего народного депутата Николая Мартыненко основывается на нанесенных им убытках и материальном состоянии его семьи. Об этом журналистам после судебного заседания заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов, передает корреспондент УНН.

"Мы ожидаем следующего судебного заседания по рассмотрению этого отвода и дальнейшего продолжения слушания ходатайства об избрании меры пресечения", - сказал А.Перов.

Он отметил, что отвод следственного судьи Александра Бобровника является необоснованным.

"Только началось заседание, только зашел судья, как можно говорить о его предвзятости", - сказал А.Перов.

Он отметил, что сторона защиты имеет право на заявление об отводе и она должна быть рассмотрена другим судьей, которого назначит автоматизированная система.

Кроме того, он добавил, что размер залога в 300 млн грн основывается на сумме убытков и материальном состоянии Н.Мартыненко.

"Содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 млн грн", - сказал А.Перов, отвечая на вопрос, какую меру пресечения требует САП для Н.Мартыненко.

Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко.

Позже в НАБУ сообщили, что Мартыненко инкриминируют создание преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17280000 долл.

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