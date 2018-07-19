Розмір не має значення: Чорногорія відповіла Трампу на заяву про Третю світову

Раніше в інтерв'ю Fox News американський президент Дональд Трамп змалював гіпотетичний початок глобального конфлікту через Чорногорію. Заява була зроблена в контексті критики Трампа на адресу НАТО.



Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович сказав, що коментарі президента США стосувались не "виправдання існування НАТО, а фінансування НАТО".



Попри заяви Трампа, уряд Чорногорії заявляє, що зберігає прихильність демократії і "постійним" відносинам із США.



"У сьогоднішньому світі значення має не розмір країни, а ступінь прихильності цінностям свободи, солідарності та демократії. Отже, дружба і альянс Чорногорії та Сполучених Штатів Америки міцний і постійний", - йдеться в заяві.



Як повідомляв УНН, американський президент підтвердив, що не має нічого проти Північноатлантичного альянсу, проте впевнений, що інші члени НАТО повинні “платити за нього”, збільшуючи частку оборонних видатків слідом за США.



