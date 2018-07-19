Розмір не має значення: Чорногорія відповіла Трампу на заяву про Третю світову

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Чорногорія "сприяє миру і стабільності не тільки на європейському континенті, а й усьому світі, поряд з американськими військовослужбовцями борючись в Афганістані". Про це йдеться в заяві уряду Чорногорії, оприлюдненій у четвер, передає УНН з посиланням на "Голос Америки".

Раніше в інтерв'ю Fox News американський президент Дональд Трамп змалював гіпотетичний початок глобального конфлікту через Чорногорію. Заява була зроблена в контексті критики Трампа на адресу НАТО.

Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович сказав, що коментарі президента США стосувались не "виправдання існування НАТО, а фінансування НАТО".

Попри заяви Трампа, уряд Чорногорії заявляє, що зберігає прихильність демократії і "постійним" відносинам із США.

"У сьогоднішньому світі значення має не розмір країни, а ступінь прихильності цінностям свободи, солідарності та демократії. Отже, дружба і альянс Чорногорії та Сполучених Штатів Америки міцний і постійний", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, американський президент підтвердив, що не має нічого проти Північноатлантичного альянсу, проте впевнений, що інші члени НАТО повинні “платити за нього”, збільшуючи частку оборонних видатків слідом за США.

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