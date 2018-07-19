Размер не имеет значения: Черногория ответила Трампу на заявление о Третьей мировой

Ранее в интервью Fox News американский президент Дональд Трамп описал гипотетический начало глобального конфликта через Черногорию. Заявление было сделано в контексте критики Трампа в адрес НАТО.



Премьер-министр Черногории Душко Маркович сказал, что комментарии президента США касались не "оправдания существования НАТО, а финансирование НАТО".



Несмотря на заявления Трампа, правительство Черногории заявляет, что сохраняет приверженность демократии и "постоянным" отношениям с США.



"В сегодняшнем мире значение имеет не размер страны, а степень приверженности ценностям свободы, солидарности и демократии. Итак, дружба и альянс Черногории и Соединенных Штатов Америки прочный и постоянный", - говорится в заявлении.



Как сообщал УНН, американский президент подтвердил, что не имеет ничего против Североатлантического альянса, однако уверен, что другие члены НАТО должны "платить за него", увеличивая долю оборонных расходов вслед за США.



