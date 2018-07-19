Размер не имеет значения: Черногория ответила Трампу на заявление о Третьей мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Черногория "способствует миру и стабильности не только на европейском континенте, но и всем мире, наряду с американскими военнослужащими сражаясь в Афганистане". Об этом говорится в заявлении правительства Черногории, обнародованном в четверг, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Ранее в интервью Fox News американский президент Дональд Трамп описал гипотетический начало глобального конфликта через Черногорию. Заявление было сделано в контексте критики Трампа в адрес НАТО.
Премьер-министр Черногории Душко Маркович сказал, что комментарии президента США касались не "оправдания существования НАТО, а финансирование НАТО".
Несмотря на заявления Трампа, правительство Черногории заявляет, что сохраняет приверженность демократии и "постоянным" отношениям с США.
"В сегодняшнем мире значение имеет не размер страны, а степень приверженности ценностям свободы, солидарности и демократии. Итак, дружба и альянс Черногории и Соединенных Штатов Америки прочный и постоянный", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, американский президент подтвердил, что не имеет ничего против Североатлантического альянса, однако уверен, что другие члены НАТО должны "платить за него", увеличивая долю оборонных расходов вслед за США.