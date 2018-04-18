Розлючені джмелі напали в Москві на літак до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Пасажирів літака авіакомпанії "Росія", який повинен був вилетіти о 9:35 з аеропорту "Внуково" в Сімферополь, евакуювали через контейнер, який розгерметизувався з бджолами в вантажному відсіку. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.
З контейнера вилетіло близько 10 особин спеціально виведеного виду джмелів, який представляє небезпеку для здорової людини.
Авіакомпанією було прийнято рішення про заміну повітряного судна для виконання рейсу, і резервний літак вилетів о 11.10 за московським часом. Зараз службами компанії проводиться перевірка цього випадку.
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