Разъяренные шмели напали в Москве на самолет в Крым

Из контейнера вылетело около 10 особей специально выведенного вида шмелей, не представляющего опасности для здорового человека.



Авиакомпанией было принято решение о замене воздушного судна для выполнения рейса, и резервный самолёт вылетел в 11.10 по московскому времени. Сейчас службами компании проводится проверка этого случая.

Как сообщал УНН, во время исполнения американского гимна в Миннесоте на матче в бейсбол орел Челленджер приземлился на плечо игрока и начал его кусать.