Разъяренные шмели напали в Москве на самолет в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Пассажиров самолета авиакомпании "Россия", который должен был вылететь в 9:35 из аэропорта "Внуково" в Симферополь, эвакуировали из-за разгерметизировавшегося контейнера с пчелами в грузовом отсеке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Из контейнера вылетело около 10 особей специально выведенного вида шмелей, не представляющего опасности для здорового человека.
Авиакомпанией было принято решение о замене воздушного судна для выполнения рейса, и резервный самолёт вылетел в 11.10 по московскому времени. Сейчас службами компании проводится проверка этого случая.
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