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Розкриття вбивств та тяжких тілесних ушкоджень становить понад 90% - Нацполіція

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні на сьогодні розкриття вбивств та тяжких тілесних ушкоджень становить понад 90%. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради щодо результатів діяльності органів поліції у 2019 році, передає кореспондент УНН.

Розкриття вбивств та тяжких тілесних ушкоджень становить понад 90% - Нацполіція

"На сьогодні розкриття убивств та тяжких тілесних ушкоджень становить 93%",- сказав Клименко.

Клименко навів у приклад затримання злочинної групи кілерів, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої та замаху на життя Адама Осмаєва.

"Злочинців викрито у скоєні ще двох замовних вбивств", - додав він.

Нагадаємо, поліцейські підозрюють у вбивстві столичного підприємця у січні 2014 року чоловіка, якого вже затримували в складі злочинної організації за підозрою у вчинені резонансних вбивств. Іншого учасника цієї банди підозрюють у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої.

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