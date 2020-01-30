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Раскрытие убийств и тяжких телесных повреждений составляет более 90% - Нацполиция

Киев • УНН

 • 12921 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине на сегодня раскрытие убийств и тяжких телесных повреждений составляет более 90%. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания о результатах деятельности органов полиции в 2019 году, передает корреспондент УНН.

Раскрытие убийств и тяжких телесных повреждений составляет более 90% - Нацполиция

"На сегодняшний день раскрытие убийств и тяжких телесных повреждений составляет 93%", - сказал Клименко.

Клименко привел в пример задержание преступной группы киллеры, которые обоснованно подозреваются в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой и покушении на жизнь Адама Осмаева.

"Преступников разоблачили в совершении еще двух заказных убийств", - добавил он.

Напомним, полицейские подозревают в убийстве столичного предпринимателя в января 2014 года мужчину, которого уже задерживали в составе преступной организации по подозрению в совершении резонансных убийств. Другого участника этой банды подозревают в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой.

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