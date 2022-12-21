Розкрито схему відшкодування ПДВ: у компаній відомого львівського бізнесмена вилучено понад 25 млн грн готівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Бюро економічної безпеки України вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена. Як повідомили у пресслужбі БЕБ, розкрито чергову злочинну схему відшкодування ПДВ, передає УНН.
Деталі
Як повдіомили у пресслужбі, детективи Бюро економічної безпеки України викрили компанію, яка спільно з групою підприємств, були задіяні у злочинній схемі та фактично контролюються відомим львівським бізнесменом. Використовуючи таку схему, товариство завдало державі збитків, у вигляді незаконного бюджетного відшкодування ПДВ на майже 35,4 млн грн.
За результатами обшуків офісних приміщень компанії, що отримала незаконне відшкодування податку на додану вартість, вилучили понад 21 млн грн, 95 тис. євро, 10 тис. доларів готівкою, загалом в еквіваленті понад 25 млн грн. Також вилучено фінансово-господарські документи та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність товариства.
Додамо
БЕБ вдалось встановити, що службові особи згаданого товариства, протягом 2021-2022 років, купували різноманітні продукти харчування (крупи, макаронні вироби, каву, консерви, чай, олію, солодощі тощо) у декількох приватних підприємств. Надалі товари реалізовувалися суб’єктам господарювання різних форм власності, а також через мережу продуктових магазинів на території Львова, що належить відомому львівському підприємцю. При цьому, продаж згаданих товарів не відображався у податковій звітності. Таким чином товариство штучно створило нібито наявні залишки вказаних ТМЦ у складських приміщеннях, що дало можливість внести неправдиві відомості до офіційних документів та подати заяви на повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ.
Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, нещодавно директору товариства повідомлено про підозру за фактом незаконного відшкодування ПДВ в розмірі 40 млн грн.