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Раскрыта схема возмещения НДС: у компаний известного львовского бизнесмена изъято более 25 млн грн наличными

Раскрыта схема возмещения НДС: у компаний известного львовского бизнесмена изъято более 25 млн грн наличными

Киев • УНН

 • 710733 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Бюро экономической безопасности Украины изъяло более 25 млн грн наличными у компаний известного львовского бизнесмена. Как сообщили в пресс-службе БЭБ, раскрыта очередная преступная схема возмещения НДС, передает УНН.

Детали

Как сообщили в пресс-службе, детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили компанию, которая совместно с группой предприятий, были задействованы в преступной схеме и фактически контролируются известным львовским бизнесменом. Используя такую схему, общество нанесло государству ущерб, в виде незаконного бюджетного возмещения НДС почти на 35,4 млн грн.

По результатам обысков офисных помещений компании, получившей незаконное возмещение налога на добавленную стоимость, изъяли более 21 млн грн, 95 тыс. евро, 10 тыс. долларов наличными, в общей сложности в эквиваленте более 25 млн грн. Также изъяты финансово-хозяйственные документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность общества.

Добавим

БЭБ удалось установить, что должностные лица упомянутого общества в течение 2021-2022 годов покупали разнообразные продукты питания (крупы, макаронные изделия, кофе, консервы, чай, масло, сладости и т.п.) у нескольких частных предприятий. В дальнейшем товары реализовывались субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также через сеть продуктовых магазинов на территории Львова, принадлежащей известному львовскому предпринимателю. При этом продажи упомянутых товаров не отражались в налоговой отчетности. Таким образом, общество искусственно создало якобы имеющиеся остатки указанных ТМЦ в складских помещениях, что дало возможность внести ложные сведения в официальные документы и подать заявления на возврат сумм бюджетного возмещения НДС.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Напомним, недавно директору общества уведомлено о подозрении по факту незаконного возмещения НДС в размере 40 млн грн.

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