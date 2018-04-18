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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Розкрито секрет головного трюку Копперфільда

Київ • УНН

 • 14709 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У рамках суду виконавчий продюсер ілюзіоніста Девіда Копперфільда Кріс Кеннер розкрив секрет його головного трюку. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Розкрито секрет головного трюку Копперфільда

Хитрість трюку у зникненні людей полягає у тому, що підготовлені артисти з ліхтариками проганяють випадково вибраних глядачів через закриті темними шторами проходи на кухню розважального комплексу і виводять на вулицю. Потім їх заводять назад, щоб вони встигли знову повернутися до кінця шоу.

Відмітимо, що суд над Коперфільдом відбувається за звинуваченням британця Гевіна Кокса, який постраждав на шоу фокусника в 2013 році.

Як повідомляв УНН, двох представників китайського уряду було звільнено через практику "заборонених дій", що включали також чаклування з надією на підвищення посади.

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