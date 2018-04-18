Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда

Хитрость трюка в исчезновении людей заключается в том, что подготовленные артисты с фонариками прогоняют случайно выбранных зрителей через закрытые темными шторами проходы на кухню развлекательного комплекса и выводят на улицу. Затем их заводят назад, чтобы они успели снова вернуться к концу шоу.

Отметим, что суд над Копперфильдом происходит по обвинению британца Гэвина Кокса, который пострадал на шоу фокусника в 2013 году.

Как сообщал УНН, двух представителей китайского правительства уволили из-за практики "запрещенных действий", включавшие также колдовство с надеждой на повышение должности.