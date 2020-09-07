Розгромний виграш приніс Україні медалі Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Збірна України з пляжного футболу у матчі Суперфіналу Євроліги перемогла Францію з результатом 7:2 й посіла третє місце на турнірі, передає УНН з посиланням на УАФ.
Попри те, що шансів на перемогу в турнірі в українців уже не було, “синьо-жовта” команда продемонструвала характер і провела найкращий матч на змаганнях у місті Назаре.
У перші 10 хвилин команди обмінялися голами, а потім ігрова перевага української збірної стала беззаперечною. До кінця зустрічі “синьо-жовті” відвантажили у ворота французів шість м’ячів поспіль, на які суперники змогли відповісти лише одним. Найкращим у поєдинку у складі українців був Андрій Пашко, який оформив хет-трик.
Відзначимо, що тріумфаторами змагань стала збірна Португалії, яка обіграла швейцарців у вирішальній зустрічі.
Додамо, Україна в четверте в історії завоювала медаль Євроліги з пляжного футболу. В історії Євроліги Україна брала золоті медалі одного разу — в 2016 році.