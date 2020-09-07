Разгромный выигрыш принес Украине медали Суперфинала Евролиги по пляжному футболу

Несмотря на то, что шансов на победу в турнире у украинцев уже не было, “сине-желтая” команда продемонстрировала характер и провела лучший матч на соревнованиях в городе Назаре.

В первые 10 минут команды обменялись голами, а затем игровое преимущество украинской сборной стало бесспорным. До конца встречи “сине-желтые” отгрузили в ворота французов шесть мячей подряд, на которые соперники смогли ответить лишь одним. Лучшим в поединке в составе украинцев был Андрей Пашко, который оформил хет-трик.

Отметим, что триумфаторами соревнований стала сборная Португалии, обыгравшая швейцарцев в решающей встречи.

Добавим, Украина в четвертый раз в истории завоевала медаль Евролиги по пляжному футболу. В истории Евролиги Украина брала золотые медали однажды — в 2016 году.