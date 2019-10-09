Розгромна перемога вивела збірну України в чвертьфінал ЧС з міні-футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В рамках чемпіонату світу з міні-футболу в Австралії відбулися перші поєдинки плей-офф, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію міні-футболу України.
Україна в 1/8 фіналу не залишила жодних шансів Гані, розгромивши її 8:0, і вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу.
Хет-трик до свого активу записав Андрій Хомин, дубль оформив Віталій Харченко, також забивали Віктор Цой, та два Євгена — Заєць і Андрієнко.
Відзначимо, що суперником українців по 1/4 фіналу стала команда Угорщини, яка на своєму шляху знищила Колумбію — 22:0.
Як повідомлялося, Київ виборов право прийняти чемпіонат світу з міні-футболу в 2021 році.