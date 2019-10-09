Разгромная победа вывела сборную Украины в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В рамках чемпионата мира по мини-футболу в Австралии состоялись первые поединки плей-офф, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию мини-футбола Украины.
Украина в 1/8 финала не оставила никаких шансов Гане, разгромив ее 8:0, и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Хет-трик в свой актив записал Андрей Хомин, дубль оформил Виталий Харченко, также забивали Виктор Цой, и два Евгения — Заец и Андриенко.
Отметим, что соперником украинцев по 1/4 финала стала команда Венгрии, которая на своем пути уничтожила Колумбию — 22:0.
Как сообщалось, Киев получил право принять чемпионат мира по мини-футболу в 2021 году.