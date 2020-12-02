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Розгромна перемога вивела "Дніпро-1" в 1/4 фіналу Кубка України з футболу

Київ • УНН

 • 13147 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. "Дніпро-1" провів зустрічі із ФК "ВПК-Агро" у рамках 1/8 фіналу Кубка України з футболу, передає УНН з посиланням на сайт клубу-переможця.

Кубковий двобій з "ВПК-Агро" розпочався з приємного — Ігор Когут став другим гравцем в історії СК "Дніпро-1" (вслід за Сергієм Логіновим), хто проводив сотий офіційний матч за спортклубівців

Перевага спортклубівців у класі позначилась у розіграші стандартного положення: Булеца подав кутовий, Логінов-старший головою виграв боротьбу, а далі комбінацію красивим ударом в падінні через себе завершив Сафронов, для якого цей гол став дебютним у складі спортклубівців.

На першій хвилині другого тайму саме Назаренко підспостеріг помилку Бубенцова після довгої передачі Ді Франко, і спокійно спрямував м’яч у сітку порожніх воріт – 2:0 на користь спортклубівців.

Не пройшло і 10 хвилин другого тайму, як Назаренко оформив дубль – знову Ді Франко, перехопивши м’яч неподалік карного майданчику супернику, тепер зробив коротку передачу партнеру і 29 номер спортклубівців невідпорним ударом пробив у дальній кут.

Після цього у матчі фактично усе стало зрозуміло. Дніпряни спокійно доводили матч до переконливої перемоги, і інтрига лишалася тільки у підсумковому рахунку. Четвертий гол у ворота суперника забив Довбик, який реалізував пенальті за фол проти Дубінчака. Був ще гол Ярмолюка, який після сольного проходу влучно пробив низом з лінії карного майданчику, але бригада арбітрів скасувала взяття воріт, вирішивши, що Бубенцову заважав інший гравець спортклубівців. Вже у компенсований арбітром час дніпряни встановили остаточний рахунок – Когут вразив порожні ворота після скидання Чичикова. 5:0 – спортклубівці переконливо крокують у чвертьфінал Кубку України.

Додамо, "ВПК-Агро" виступає у Першій лізі України.

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