Разгромная победа вывела "Днепр-1" в 1/4 финала Кубка Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. "Днепр-1" провел встречи с ФК "ВПК-Агро" в рамках 1/8 финала Кубка Украины по футболу, передает УНН со ссылкой на сайт клуба-победителя.
Кубковый поединок с "ВПК-Агро" начался с приятного - Игорь Когут стал вторым игроком в истории СК "Днепр-1" (вслед за Сергеем Логиновым), кто проводил сотый официальный матч за спортклубовцев
Преимущество спортклубовцев в классе сказалась в розыгрыше стандартного положения: Булеца подал угловой, Логинов-старший головой выиграл борьбу, а дальше комбинацию красивым ударом в падении через себя завершил Сафронов, для которого этот гол стал дебютным в составе спортклубовцев.
На первой минуте второго тайма именно Назаренко подкараулил ошибку Бубенцова после длинной передачи Ди Франко, и спокойно отправил мяч в сетку пустых ворот - 2:0 в пользу спортклубовцев.
Не прошло и 10 минут второго тайма, как Назаренко оформил дубль - снова Ди Франко, перехватив мяч неподалеку штрафной соперника, теперь сделал короткую передачу партнеру и 29 номер спортклубовцев неотразимым ударом пробил в дальний угол.
После этого в матче фактически все стало понятно. Днепряне спокойно доводили матч до убедительной победы, и интрига оставалась только в итоговом счете. Четвертый гол в ворота соперника забил Довбык, который реализовал пенальти за фол против Дубинчака. Был еще гол Ярмолюка, который после сольного прохода точно пробил низом с линии штрафной, но бригада арбитров отменила взятие ворот, решив, что Бубенцову мешал другой игрок спортклубовцев. Уже в компенсированное арбитром время днепряне установили окончательный счет - Когут поразил пустые ворота после сброса Чичикова. 5:0 - спортклубовцы убедительно шагают в четвертьфинал Кубка Украины.
Добавим, "ВПК-Агро" выступает в Первой лиге Украины.